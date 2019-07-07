Оригинал,цена с датчиками контроля давления в шинах,а также в наличии комплекты летних или зимних колес с шинами 205/55/16, 205/60/16 или 215/55/16, или 215/60/16 Dunlop, Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, примерка бесплатно, монтаж на месте. Наличный и безналичный расчёт. Работаем с 10 до 21 без выходных. Координаты 54°02' 07.4 N 27°41' 05.6 E