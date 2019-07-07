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R16 x 5 x 6.5 x 108 к Ford Focus, 4 шт., Минск
389 BYN
легковые , стальные
160 $  / ≈ 138 €
+375 ●● ●●● ●● ●●
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Минск
Создано: 1 октября
Обновлено: вчера
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Интершина, Минск
г. Минск
Создано: 1 октября
Обновлено: вчера
Диаметр
R16
Кол. болтов
5
(PCD)
108
(DIA)
63
(ET)
50
Ширина
6.5
Вид
стальные
Марка
Ford
Модель
Focus
Количество
4
Тип
легковые
Страна
Беларусь
Город
Минск
Юр. название
ИП Слабко В. И.
УНП
691390326

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Оригинал,цена с датчиками контроля давления в шинах,а также в наличии комплекты летних или зимних колес с шинами 205/55/16, 205/60/16 или 215/55/16, или 215/60/16 Dunlop, Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, примерка бесплатно, монтаж на месте. Наличный и безналичный расчёт. Работаем с 10 до 21 без выходных. Координаты 54°02' 07.4 N 27°41' 05.6 E
Оригинал,цена с датчиками контроля давления в шинах,а также в наличии комплекты летних или зимних колес с шинами 205/55/16, 205/60/16 или 215/55/16, или 215/60/16 Dunlop, Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, примерка бесплатно, монтаж на месте. Наличный и безналичный расчёт. Работаем с 10 до 21 без выходных. Координаты 54°02' 07.4 N 27°41' 05.6 E
+375 ●● ●●● ●● ●●
Показать телефон
г. Минск
Диаметр
R16
Кол. болтов
5
(PCD)
108
(DIA)
63
(ET)
50
Ширина
6.5
Вид
стальные
Марка
Ford
Модель
Focus
Количество
4
Тип
легковые
Страна
Беларусь
Город
Минск
Юр. название
ИП Слабко В. И.
УНП
691390326

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